I giovani di Prato col vescovo Nerbini alle esequie di Papa Francesco

Prato, 26 aprile 2025 – Il vescovo Giovanni Nerbini e 168 giovani della Diocesi di Prato partecipano, a Roma, al funerale di Papa Francesco. Il gruppo è guidato dal vescovo Nerbini ed è accompagnato da quattro sacerdoti (don Michele Di Stefano, don Andrea Guglielmi, don Silvano Pagliarin e padre Damiano Grecu) e da quattro religiose (suor Deborah, suor Emma e suor Alexandra delle Domenicane di Iolo e la Carmelitana suor Paola). I giovani partecipanti hanno dai 12 ai 17 anni. Molti di loro erano presenti lunedì 21 aprile, giorno della scomparsa di Papa Francesco, alla celebrazione in cattedrale presieduta da Nerbini: "Facciamo attenzione – ha osservato il vescovo in quella giornata – noi amiamo la Chiesa e Pietro, che si chiami Francesco, Benedetto o Giovanni Paolo, noi amiamo la Chiesa e i successori di Pietro. Lanazione.it - I giovani di Prato col vescovo Nerbini alle esequie di Papa Francesco Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – IlGiovannie 168della Diocesi dipartecipano, a Roma, al funerale di. Il gruppo è guidato daled è accompagnato da quattro sacerdoti (don Michele Di Stefano, don Andrea Guglielmi, don Silvano Pagliarin e padre Damiano Grecu) e da quattro religiose (suor Deborah, suor Emma e suor Alexandra delle Domenicane di Iolo e la Carmelitana suor Paola). Ipartecipanti hanno dai 12 ai 17 anni. Molti di loro erano presenti lunedì 21 aprile, giorno della scomparsa di, alla celebrazione in cattedrale presieduta da: "Facciamo attenzione – ha osservato ilin quella giornata – noi amiamo la Chiesa e Pietro, che si chiami, Benedetto o Giovanni Paolo, noi amiamo la Chiesa e i successori di Pietro.

