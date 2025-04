I Gabbiani Partigiani atterrano in Belgio per gli Europei di verso del gabbiano

Dopo diverse insistenze, il capocolonia dei Gabbiani Partigiani ha concesso al Giorno un'anteprima esclusiva della sua performance di domani in Belgio: "Oahhhh. oh oh oh oh oh!". Prova per altro di rara veridicità, vien quasi da pensare di avere un grosso pennuto al proprio fianco. Sarà sufficiente per vincere i prossimi Campionati Europei di verso del gabbiano? Chissà. Di certo però permetterà a Enrico Pittaluga e compagni di fare un'ottima figura a De Panne, paesino balneare delle Fiandre, sul Mare del Nord, due passi dalla Dunkerque raccontata da Nolan. É lì che domenica é in programma la quinta edizione di questa competizione dove i partecipanti sono chiamati ad imitare il verso dell'uccello meno milanese che ci sia, bello e libero in mezzo al cielo, ma con una perversione bizzarra per la monnezza.

