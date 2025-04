I funerali del Papa Oggi a Roma il tributo dei 500 giovani forlivesi

forlivesi stanno raggiungendo Roma per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, incluso il vescovo, mons. Livio Corazza, che Oggi sarà in piazza San Pietro per concelebrare la messa esequiale. In vista del funerale il vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei, ha inviato un messaggio a sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, Uffici diocesani, Consiglio pastorale diocesano e Consulte, in cui scrive: "Oggi, 26 aprile, giorno delle esequie del Santo Padre Francesco, il Vescovo chiede che a mezzogiorno le campane di tutte le chiese suonino a festa in segno di fede nella vittoria di Cristo sulla morte e di partecipazione alla preghiera di tutta la Chiesa per il defunto Pontefice".Mons. Corazza è arrivato a Roma ieri, accompagnando i cinquecento ragazzi della diocesi di Forlì-Bertinoro che stanno partecipando al Giubileo degli adolescenti in programma fino a domani, insieme a nove sacerdoti forlivesi tra i quali don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile, che coordina il viaggio. Ilrestodelcarlino.it - I funerali del Papa. Oggi a Roma il tributo dei 500 giovani forlivesi Leggi su Ilrestodelcarlino.it In queste ore diversistanno raggiungendoper rendere omaggio alla salma diFrancesco, incluso il vescovo, mons. Livio Corazza, chesarà in piazza San Pietro per concelebrare la messa esequiale. In vista del funerale il vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei, ha inviato un messaggio a sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, Uffici diocesani, Consiglio pastorale diocesano e Consulte, in cui scrive: ", 26 aprile, giorno delle esequie del Santo Padre Francesco, il Vescovo chiede che a mezzogiorno le campane di tutte le chiese suonino a festa in segno di fede nella vittoria di Cristo sulla morte e di partecipazione alla preghiera di tutta la Chiesa per il defunto Pontefice".Mons. Corazza è arrivato aieri, accompagnando i cinquecento ragazzi della diocesi di Forlì-Bertinoro che stanno partecipando al Giubileo degli adolescenti in programma fino a domani, insieme a nove sacerdotitra i quali don Andrea Carubia, responsabile della pastoralele, che coordina il viaggio.

