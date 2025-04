I conti in rosso di St Agrate non può pagare il prezzo della crisi

conti crollano, il piano industriale va fermato. Agrate non può pagare il prezzo della crisi". Il giorno dopo la trimestrale, i risultati finanziari di St nel primo scorcio 2025, arriva la preoccupazione della Fiom. "I dati, margine operativo lordo ridotto allo 0,1%, utili a -89%, confermano la fase difficile vissuta dall’azienda, ma non possono giustificare una strategia basata su tagli e delocalizzazioni". Le previsioni illustrate il 10 aprile al ministero delle Imprese "hanno un impatto diretto su oltre 1.400 lavoratori del sito brianzolo – ricorda Pietro Occhiuto, segretario provinciale – con circa 800 esuberi potenziali e il trasferimento di diverse linee produttive in Asia. Uno scenario inaccettabile". Nell’incontro in Regione della settimana scorsa la multinazionale dei semiconduttori "ha aperto alla possibilità di rivedere il piano industriale – ancora il segretario -. Ilgiorno.it - I conti in rosso di St: "Agrate non può pagare il prezzo della crisi" Leggi su Ilgiorno.it "Icrollano, il piano industriale va fermato.non puòil". Il giorno dopo la trimestrale, i risultati finanziari di St nel primo scorcio 2025, arriva la preoccupazioneFiom. "I dati, margine operativo lordo ridotto allo 0,1%, utili a -89%, confermano la fase difficile vissuta dall’azienda, ma non possono giustificare una strategia basata su tagli e delocalizzazioni". Le previsioni illustrate il 10 aprile al ministero delle Imprese "hanno un impatto diretto su oltre 1.400 lavoratori del sito brianzolo – ricorda Pietro Occhiuto, segretario provinciale – con circa 800 esuberi potenziali e il trasferimento di diverse linee produttive in Asia. Uno scenario inaccettabile". Nell’incontro in Regionesettimana scorsa la multinazionale dei semiconduttori "ha aperto alla possibilità di rivedere il piano industriale – ancora il segretario -.

I conti in rosso di St: "Agrate non può pagare il prezzo della crisi" - Nel primo trimestre è crollato l’utile del colosso dei semiconduttori. La preoccupazione della Fiom: il piano industriale deve essere fermato. 🔗ilgiorno.it

Crisi della ST di Agrate, più di 2.800 esuberi nel mondo. I sindacati: “Oltre 1.000 in Brianza” - Fiom lancia l’allarme sul sito. L’azienda spiega: “Le uscite saranno su base volontaria, oltre al naturale turnover”. Il ceo Cheri: “Gestiremo il piano in modo responsabile” ... 🔗msn.com

St, crolla l’utile nel primo trimestre: “Ancora più incertezze sul futuro” - Agrate (Monza e Brianza) – Profondo rosso per l’utile che scende dell’89% a 56 milioni, mentre i ricavi netti segnano una flessione del 27,3% a 2,52 miliardi, in linea con le previsioni. “Ma l’Ebit, l ... 🔗msn.com