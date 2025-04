I cardinali padroni del conclave decisivi per il prossimo pontefice

Laverita.info - I cardinali «padroni» del conclave decisivi per il prossimo pontefice Leggi su Laverita.info Ci sono porporati che, per carisma o esperienza, sono in grado (più di altri) di orientare pacchetti di voti. Tra i conservatori spicca Sarah, tra i progressisti Maradiaga. Sempre attivi i «nostri» Ruini e Bagnasco.

Ne parlano su altre fonti

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Il messinese Franco Montenegro tra i cardinali elettori del prossimo Conclave - Il cardinale messinese Franco Montenegro figura tra i 135 Cardinali Elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave nella solenne cornice della Cappella Sistina . In quanto membro del Collegio Cardinalizio e con età inferiore agli 80 anni , il prelato messinese prenderà parte all’elezione del successore di papa Francesco , contribuendo con la sua esperienza e il suo sguardo pastorale al... 🔗feedpress.me

Tre cardinali italiani, nove stranieri: chi sono i possibili successori di Francesco | Becciu: «Ho il diritto di partecipare al Conclave» - Le figure di cui si parla in vista del prossimo Conclave: nei loro profili le sfide a guerre, denutrizione, discriminazioni dei migranti. Ma anche istanze più conservatrici 🔗xml2.corriere.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché le Congregazioni dei cardinali pre-Conclave sono così decisive: dai 5 minuti che «diedero» il papato a Bergoglio al caso Becciu - Alle congregazioni generali partecipano tutti i cardinali, anche non elettori, e governano la chiesa nel periodo della sede vacante, tra la morte del Papa e l’elezione del successore. Le prime riunion ... 🔗roma.corriere.it

Conclave, chi sarà il nuovo Papa? L'ipotesi italiana, il ruolo dei "grandi elettori" e quei candidati troppo giovani - Quello che sembra certo è che sarà un conclave senza padroni, quello che si appresta a scegliere il successore di Papa Francesco. Non sarà tanto la nazionalità a contare, quanto la capacità ... 🔗leggo.it

Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco - Bergoglio in tutto ha creato 163 cardinali. Ad oggi gli elettori da lui nominati sono 108: un numero che costituisce la stragrande maggioranza dei 135 abilitati a entrare in Conclave (22 quelli ... 🔗tg24.sky.it