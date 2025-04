Helsinki il posto dove si diventa felici e dove la modestia è cool

Helsinki. Se cerchi l’effetto wow, lo scorcio instagrammabile, la veduta mozzafiato, questa città non fa per te», mi dice la guida Jaana Woll mentre camminiamo per la città. Ero già stata nella capitale finlandese e questo giro mi sono fermata una settimana per capire perché ogni volta la saluto con già addosso la voglia di tornarci. E com’è possibile che la Finlandia negli ultimi sette anni di fila abbia conquistato il titolo di nazione più felice al mondo, secondo la valutazione del World Happiness Report, la pubblicazione annuale che dal 2011 analizza il livello di felicità e benessere degli individui a livello mondiale. Linkiesta.it - Helsinki, il posto dove si diventa felici e dove la modestia è cool Leggi su Linkiesta.it Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui (senza spese di spedizione) «L’estate scorsa ho accompagnato un signore americano per tutta la giornata, ma credo sia rimasto deluso da. Se cerchi l’effetto wow, lo scorcio instagrammabile, la veduta mozzafiato, questa città non fa per te», mi dice la guida Jaana Woll mentre camminiamo per la città. Ero già stata nella capitale finlandese e questo giro mi sono fermata una settimana per capire perché ogni volta la saluto con già addosso la voglia di tornarci. E com’è possibile che la Finlandia negli ultimi sette anni di fila abbia conquistato il titolo di nazione più felice al mondo, secondo la valutazione del World Happiness Report, la pubblicazione annuale che dal 2011 analizza il livello dità e benessere degli individui a livello mondiale.

