Hamas al Cairo vede mediatori egiziani

Hamas, guidata da Khalil al-Hayya, incontrerà i mediatori egiziani oggi al Cairo per discutere di una soluzione al conflitto nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Taher al Nounou, un dirigente del movimento palestinese. Il 17 aprile Hamas ha respinto la proposta israeliana che prevedeva una tregua di 45 giorni in cambio di uno scambio di 10 ostaggi vivi. Hamas aveva detto che avrebbe consegnato tutti gli ostaggi in cambio di "stop alla guerra, ritiro truppe Israele e ricostruzione". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.00 Una delegazione di, guidata da Khalil al-Hayya, incontrerà ioggi alper discutere di una soluzione al conflitto nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Taher al Nounou, un dirigente del movimento palestinese. Il 17 aprileha respinto la proposta israeliana che preva una tregua di 45 giorni in cambio di uno scambio di 10 ostaggi vivi.aveva detto che avrebbe consegnato tutti gli ostaggi in cambio di "stop alla guerra, ritiro truppe Israele e ricostruzione".

Su questo argomento da altre fonti

Hamas, delegazione al Cairo per colloqui sulla tregua - Hamas ha affermato in una nota che la sua delegazione guidata da Khalil al-Hayya è arrivata al Cairo per discutere l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi con Israele. Lo riporta Haaretz citando media internazionali. 🔗quotidiano.net

Gaza, Hamas: ok a nuova proposta Cairo - 11.07 L'Egitto ha presentato una nuova proposta per i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa del Qatar Al-Araby Al-Jadeed. Secondo una fonte, Hamas dovrebbe dare informazioni dettagliate sugli ostaggi, vivi e morti, compresi video, e Israele cesserebbe le ostilità. Da lì si ripartirebbe con negoziati su tempi di rilascio ostaggi e graduale ritiro Idf. Un funzionario di Hamas ha detto all' Associated Press che l'organizzazione "ha risposto positivamente" alla proposta egiziana, senza però dare dettagli. 🔗servizitelevideo.rai.it

Media:Hamas consegnerà al Cairo 2 corpi - 21.50 Hamas potrebbe consegnare all'Egitto due corpi di ostaggi uccisi, mentre Israele rilascerebbe a sua volta 301dei 602 prigionieri che avrebbe dovuto rilasciare sabato scorso. L'ipotesi di accordo viene riportata da Channel 12, per le cui fonti - se la procedura andasse a buon fine - la stessa formula potrebbe essere ripetuta con altri due ostaggi uccisi e con i restanti 301 prigionieri compresi nell'accordo. 🔗servizitelevideo.rai.it

Delegazione israeliana al Cairo per discutere tregua a Gaza; Tajani: “Sostegno dell’Italia agli sforzi dell’Egitto per una mediazione tra Israele e Hamas”; Gaza, delegazione Israele e Hamas al Cairo per negoziati su tregua by AdnKkonos; Tajani “Sostegno dell’Italia agli sforzi dell’Egitto per una mediazione tra Israele e Hamas”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Media: nuova bozza accordo, Hamas depone armi ma non le consegna - Secondo fonti dei media arabi, Hamas avrebbe accettato di deporre le armi durante gli anni di tregua, ma non è chiaro se questa specifica proposta soddisfi l'obiettivo dichiarato di Israele di ... 🔗ansa.it

Gaza, delegazione Israele e Hamas al Cairo per negoziati su tregua - Le Nazioni Unite hanno denunciato questo che sono trascorsi 50 giorni da quando Israele ha imposto il blocco totale degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, il periodo più lungo senza ... 🔗msn.com

Israele-Hamas: delegazione israeliana al Cairo per negoziati su tregua a Gaza - Una delegazione israeliana è giunta al Cairo per negoziare una tregua con Hamas, mentre continuano gli attacchi nella Striscia di Gaza. 🔗msn.com