Guida TV Sky Cinema e NOW Diamanti Sabato 26 Aprile 2025

Sabato 26 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Va in prima serata su Sky e NOW il film Diamanti, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD. Ferzan Ozpetek torna a raccontare l’universo femminile con la sua inconfondibile cifra stilistica: uno sguardo delicato, intimo e malinconico che attraversa i sentimenti, i segreti e le fratture dell’anima. Ambientato tra Roma e Istanbul, Diamanti intreccia le vite di donne che si specchiano l’una nell’altra tra amore, perdita, memoria e legami familiari mai del tutto pacificati. Un cast tutto al femminile dona al racconto un’intensità emotiva autentica, capace di restituire tutta la forza e la fragilità delle sue protagoniste. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Diamanti, Sabato 26 Aprile 2025 Leggi su Digital-news.it 26sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Va in prima serata su Sky e NOW il film, in onda alle 21.15 su SkyUno HD. Ferzan Ozpetek torna a raccontare l’universo femminile con la sua inconfondibile cifra stilistica: uno sguardo delicato, intimo e malinconico che attraversa i sentimenti, i segreti e le fratture dell’anima. Ambientato tra Roma e Istanbul,intreccia le vite di donne che si specchiano l’una nell’altra tra amore, perdita, memoria e legami familiari mai del tutto pacificati. Un cast tutto al femminile dona al racconto un’intensità emotiva autentica, capace di restituire tutta la forza e la fragilità delle sue protagoniste.

