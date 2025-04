Guerra in Ucraina il figlio della vicedirettrice Cia morto nella fila russe

figlio di una sua vicedirettrice tra le fila russe nella Guerra in Ucraina. In precedenza, la pubblicazione russa 'Important Stories' (dichiarata "agente straniero" da Mosca) aveva riferito che il 21enne americano Michael Gloss, figlio di una vicedirettrice della Cia, Julian Gallina (Gloss), si era arruolato nell'esercito russo ed era morto nella Guerra in Ucraina nel 2024. Un portavoce della Cia ha confermato la notizia, secondo quanto riporta l'emittente americana Nbc News. Gallina e la sua famiglia "hanno vissuto un'inimmaginabile tragedia personale nella primavera del 2024, quando il figlio Michael, affetto da una malattia mentale, è morto durante i combattimenti in Ucraina".La dichiarazione della Cia non specifica da che parte abbia combattuto il ragazzo. Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, il figlio della vicedirettrice Cia morto nella fila russe Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 aprile 2025 - La Cia, l'Agenzia di intelligence esterna degli Usa, ha confermato la morte deldi una suatra lein. In precedenza, la pubblicazione russa 'Important Stories' (dichiarata "agente straniero" da Mosca) aveva riferito che il 21enne americano Michael Gloss,di unaCia, Julian Gallina (Gloss), si era arruolato nell'esercito russo ed erainnel 2024. Un portavoceCia ha confermato la notizia, secondo quanto riporta l'emittente americana Nbc News. Gallina e la sua famiglia "hanno vissuto un'inimmaginabile tragedia personaleprimavera del 2024, quando ilMichael, affetto da una malattia mentale, èdurante i combattimenti in".La dichiarazioneCia non specifica da che parte abbia combattuto il ragazzo.

Cosa riportano altre fonti

