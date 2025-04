Guardalà avvisa la Juve Contro il Monza vietato sbagliare Quell’aspetto sarà decisivo nella prossima partita dei bianconeri

Guardalà avvisa la Juve: il commento verso la sfida al Monza, alla vigilia del confronto in programma allo StadiumA Sky Sport, l'inviato Giovanni Guardalà ha parlato così del momento della Juventus. Le dichiarazioni verso la sfida al Monza. GUARDALA' – «Contro il Monza vietato sbagliare e vietato approcciare male questa partita, perché abbiamo visto cosa ha fatto il Monza Contro il Napoli, a San Siro con l'Inter. Nesta ha detto più volte di voler chiudere questo campionato in maniera dignitosa. Quindi non bisogna approcciare male questa partita. Ci sarà un cambio rispetto a Parma, Yildiz partirà titolare e con Nico Gonzalez giocheranno alle spalle di Kolo Muani che sarà il riferimento centrale. Ci aspettiamo dunque di vedere una formazione molto simile a quella di Parma».

Inter, la Juve avvisa Inzaghi: patto nello spogliatoio, si sono detti che… - di RedazioneInter, la Juve di Thiago Motta ora avvisa anche Simone Inzaghi, patto nello spogliatoio dei bianconeri, tra di loro si sono detti che… In pochissimo tempo la Juve allenata dall’ex Inter Thiago Motta è passata dall’inseguire una qualificazione alla prossima Champions League di vitale importanza per le casse e per il progetto dei bianconeri negli anni futuri. Nonchè quasi necessaria dopo le recenti eliminazioni dei piemontesi dalla Coppa Italia (contro l’Empoli) e dalla stessa Champions (contro il PSV), fino a sognare (forse) qualcosa di più grande. 🔗internews24.com

Cobolli Gigli avvisa: «La Juve non è favorita sul PSV per la qualificazione. Vlahovic-Napoli? Rispondo così» - di Redazione JuventusNews24Cobolli Gigli avvisa: «La Juve non è favorita sul PSV». Il commento dell’ex presidente dei bianconeri Intervenuto a 1 Football Club, Giovanni Cobolli Gigli è tornato a parlare di Juve. L’ex presidente della Juventus si è espresso così. COBOLLI GIGLI – «Juve favorita per la qualificazione agli ottavi di Champions? Favorita no, sicuramente no. Giocare in casa loro non è semplice, e la Juventus dovrà tirare fuori tutta la grinta che ha, cosa che forse non ha dimostrato completamente nella partita di ieri. 🔗juventusnews24.com

Baroni avvisa la Juve: «Questa Lazio ci crede sempre e non rinuncia mai. Alla squadra ricordo sempre una cosa» - di Redazione JuventusNews24Baroni avvisa la Juve: le dichiarazioni del tecnico della Lazio dopo la vittoria in nove contro undici sul campo del Viktoria Plzen La Lazio vince in nove sul campo del Viktoria Plzen. Nel post partita, a Sky Sport, Marco Baroni manda un messaggio anche alla Juventus: i biancocelesti sono a -2 dal quarto posto occupato dalla squadra di Thiago Motta. BARONI – «Le vittorie ti danno sempre mentalità, convinzione, però io ricordo sempre ai ragazzi che è la prestazione che ci aiuta a crescere. 🔗juventusnews24.com

