Griglia di partenza MotoGP GP Spagna 2025 risultati e classifica qualifiche

2025 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Spagna: si è corso a Jerez, dove, da pochi minuti, è terminato l'assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 27 aprile.Griglia DI partenza GP Spagna 2025 MotoGP13 33 B. Binder Q114 43 J. Miller Q115 79 A. Ogura Q116 10 L. Marini Q117 25 R. Fernandez Q118 23 E. Bastianini Q119 41 A. Espargarò Q120 7 A. Fernandez Q121 35 S. Chantra Q122 32 L. Savadori Q123 42 A. Rins Q1classifica Q1 GP Spagna 2025 MotoGP1 12 M. Viñales 1'36.2842 72 M. Bezzecchi +0.1673 33 B. Binder +0.3004 43 J. Miller +0.3465 79 A. Ogura +0.4166 10 L. Marini +0.4467 25 R. Fernandez +0.4758 23 E. Bastianini +0.5439 41 A. Espargarò +0.69710 7 A.

