Golf all’Hainan Classic un moving day concitato Xiao e Penge leader a 18 buche dalla fine

Lotta serrata in Cina per l'Hainan Classic. Il torneo, ospitato sul Blackstone Course nel sud del Paese asiatico, dopo una prima giornata sospesa per temporali e un secondo giro andato in archivio in tarda serata per oscurità, ha ripreso il normale andamento e ha visto un bellissimo botta e risposta per le prime posizioni della classifica. Il padrone di casa Bowen Xiao, 35enne senza alcun titolo sul tour maggiore, si è preso la vetta a -12 insieme al britannico Marco Penge. Ottimi gli ultimi giri dei due leader: entrambi hanno consegnato, infatti, uno score in 65 (-7). Il cinese, dopo una partenza in sordina nel moving day, ha accelerato sulle seconde nove con ben 6 birdie mentre l'inglese al doppio bogey alla 6 ha risposto con 5 birdie e 2 eagle.Tuttavia, gli inseguitori seguono a stretto giro.

