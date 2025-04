Gli Ultrasuonati

Ultrasuonati il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Gli Ultrasuonati Leggi su Cms.ilmanifesto.it JAZZ ITALIA La formula da amare Live in studio: formula poco amata, ma che dovrebbe essere più frequente. Non è un concerto in pubblico, né l’asettico rinchiudersi in un mondo . Gliil manifesto.

Su altri siti se ne discute

Gli Ultrasuonati - JAZZ Giochi di incastro Tra i quarantenni che nel jazz stanno, ancora una volta, ridefinendo spazi e giochi di incastro con altre musiche, il pianista svizzero Colin Vallon occupa una […] The post Gli Ultrasuonati first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Gli Ultrasuonati; Gli Ultrasuonati; Gli Ultrasuonati; Gli Ultrasuonati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gli Ultrasuonati - (Alias) JAZZ ITALIA Tradizioni da mantenere Lode a chi in Italia riesce a tenere assieme organici allargati che, navigando con perizia nel mare magnum del jazz, tengono viva una tradizione di big band ... 🔗ilmanifesto.it

Gli Ultrasuonati - BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD YOUNG FASHIONED WAYS (Deep Rush/Thirty Tigers/Goodfellas) **** Uno di dischi dell’anno. Una sessione di incisione superlativa. Oltre le informazioni di base che ... 🔗ilmanifesto.it