Gli scimpanzé sembrano apprezzare un drink in compagnia e questo spiega alcune cose su di noi

Wired.it - Gli scimpanzé sembrano apprezzare un drink in compagnia e questo spiega alcune cose su di noi Leggi su Wired.it Sono stati filmati per la prima volta mentre condividono un pasto a base di frutti fermentati. Potrebbe indicare un' antica origine evolutiva per la passione tutta umana per gli alcolici

