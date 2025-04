Giunta La vita con Federica Emozioni ancora più intense E il suo tiramisù è uno spettacolo

Giunta e Federica Pellegrini si sono sposati e hanno creato una famiglia: "Abbiamo dovuto ritrovare il giusto equilibrio" Golssip.it - Giunta: “La vita con Federica? Emozioni ancora più intense. E il suo tiramisù è uno spettacolo!” Leggi su Golssip.it MatteoPellegrini si sono sposati e hanno creato una famiglia: "Abbiamo dovuto ritrovare il giusto equilibrio"

Matteo Giunta: «Federica Pellegrini? Ancora mi emoziono a fare allenamenti in acqua con lei» - La sua vita vicino a Federica Pellegrini è cambiata, in meglio. «Le emozioni - racconta Matteo Giunta a La Gazzetta dello Sport - sono completamente diverse rispetto a prima, ma ... 🔗msn.com

Matteo Giunta: "Io e Fede, magia ed equilibrio. E quando cucina lei, è uno spettacolo" - Il marito della Divina del nuoto azzurro: "Tiramisù e torta di mele, e tutto va sempre a posto. Ora la mia sfida in vasca è con Martinenghi" ... 🔗gazzetta.it

''Si chiama Matilde Giunta Pellegrini'': Federica Pellegrini rivela che la figlia ha il doppio cognome e parla della cicogna bis - ''Si chiama Matilde Giunta Pellegrini'': Federica Pellegrini rivela che la figlia ha il doppio cognome e parla della cicogna bis ... 🔗gossip.it