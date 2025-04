Giorgetti Bollette Abbiamo fatto il possibile

Giorgetti risponde alle critiche di Confindustria sul decreto Bollette: è stato condiviso "anche con loro. Si è fatto quello che era possibile. Le critiche ex post ci stanno, le accettiamo. In tanti criticano, pochi ringraziano ma il governo fa quello che è giusto per i cittadini e le imprese", puntualizza da Washington, a margine del lavori del Fondo Monetario Internazionale.Un'occasione anche per confrontarsi son le agenzie di rating internazionali: gli incontri "sono andati dati molto bene – spiega Giorgetti – nel senso che tre anni fa dovevamo dimostrare qualcosa, adesso l'Abbiamo dimostrato tanto è vero che le domande sulla sostenibilità del nostro debito non vengono più neanche fatte". Il ministro dell'Economia sottolinea anche che "molti si chiedevano della capacità del nuovo governo di riuscire a rifinanziare tutto il debito in scadenza.

