Ginori Corsini Onorato dell’incarico

Ginori, avvocato Marco Corsini (in foto). A far discutere il fatto che nel suo intervento abbia definito "una fregatura" l’incarico assegnatogli dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il diretto interessato, però, dopo aver elencato le proprie ragioni nei giorni scorsi, ora rilancia cercando di chiarire la sua posizione: "Evidentemente – dice - in Toscana qualcuno, forse obnubilato dalla passione politica, deve essersi perso il gusto per la battuta. Come più volte ribadito, da servitore dello Stato ho accettato la proposta del Ministro a Presidente della Fondazione Richard Ginori definendomi ‘Onorato’, basta andare a riprendersi gli articoli. Lanazione.it - Ginori, Corsini: "Onorato dell’incarico" Leggi su Lanazione.it Non accenna a placarsi la polemica sulle esternazioni, in consiglio comunale a Rio nell’Elba, del sindaco del Comune e presidente in pectore della Fondazione, avvocato Marco(in foto). A far discutere il fatto che nel suo intervento abbia definito "una fregatura" l’incarico assegnatogli dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il diretto interessato, però, dopo aver elencato le proprie ragioni nei giorni scorsi, ora rilancia cercando di chiarire la sua posizione: "Evidentemente – dice - in Toscana qualcuno, forse obnubilato dalla passione politica, deve essersi perso il gusto per la battuta. Come più volte ribadito, da servitore dello Stato ho accettato la proposta del Ministro a Presidente della Fondazione Richarddefinendomi ‘’, basta andare a riprendersi gli articoli.

