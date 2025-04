Già in migliaia a piazza santa Maria Maggiore Folla davanti al maxischermo

migliaia di persone si sono radunate nell'area della basilica di santa Maria Maggiore, in attesa dell'arrivo del feretro di Papa Francesco, che, dopo le esequie, sarà tumulato. I fedeli hanno iniziato a mettersi in fila ai varchi fin dalle prime luci dell'alba. Nella piazza è stato allestito. Romatoday.it - Già in migliaia a piazza santa Maria Maggiore. Folla davanti al maxischermo Leggi su Romatoday.it Giàdi persone si sono radunate nell'area della basilica di, in attesa dell'arrivo del feretro di Papa Francesco, che, dopo le esequie, sarà tumulato. I fedeli hanno iniziato a mettersi in fila ai varchi fin dalle prime luci dell'alba. Nellaè stato allestito.

Ne parlano su altre fonti

Tel Aviv, migliaia in piazza per chiedere al governo accordo per il rilascio degli ostaggi - Ancora proteste a Tel Aviv contro il governo Netanyahu. Migliaia di persone sono scese in piazza nella Capitale israeliana, chiedendo il cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza. Il movimento palestinese ha reso noto che rilascerà i restanti 59 prigionieri (24 dei quali si ritiene siano vivi) solo in cambio della liberazione di altri detenuti palestinesi, di una tregua duratura e del ritiro di Israele da Gaza. 🔗tgcom24.mediaset.it

Marocco, imponente manifestazione pro-Palestina a Rabat: migliaia in piazza - Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Rabat, la Capitale del Marocco, contro il conflitto nella Striscia di Gaza, dove Israele ha ripreso la sua offensiva anti-Hamas dopo un cessate il fuoco di due mesi. "Oggi, questa marcia è un'espressione di solidarietà. Anche se può sembrare poco, sta avendo un grande impatto sui giovani e sui bambini della Striscia di Gaza", ha spiegato un partecipante alla protesta. 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco a Piazza San Pietro: «Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa» - Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro a conclusione della messa delle Palme. «Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa». Bergoglio si è presentato... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Migliaia in coda per l'addio a Papa Francesco IL LIVEBLOG del 24 aprile; Funerali Papa Francesco, la diretta da piazza San Pietro: esequie in corso, 150mila i presenti. Trump, Meloni e Mattarella sul sagrato; Papa Francesco in San Pietro dopo la traslazione della salma, in migliaia rendono omaggio al Pontefice; Papa Francesco, feretro a San Pietro. Migliaia di fedeli in fila: venerdì alle 20 sarà chiusa la bara. In 100m. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Migliaia in coda per l'addio a Papa Francesco IL LIVEBLOG del 24 aprile - Alle esequie, sabato, saranno presenti anche migranti e rifugiati. Il corteo funebre 'sarà a passo d'uomo'. Alle 13 più di 61mila fedeli avevano già reso omaggio al pontefice (ANSA) ... 🔗ansa.it

Addio Francesco, i funerali a San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dall'alba - Alle 10 i funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro con la partecipazione di capi di Stato e delegazioni internazionali. A presidiare le esequie è il decano del Collegio cardinalizio, il cardina ... 🔗editorialedomani.it

Funerali Papa Francesco, già migliaia a San Pietro per l'addio - Diretta - (Adnkronos) - I potenti del mondo, ma anche la gente comune, senzatetto, migranti. Alle 10 di oggi in Piazza San Pietro si celebreranno i funerali di Papa Francesco, un l'addio alla presenza di oltre ... 🔗msn.com