Gambelli ai funerali del Papa Sensazione di prova generale per un nuovo Concilio

Roma, 26 aprile 2025 - Il pensiero dell'Arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, al termine delle esequie di Papa Francesco. Al funerale in piazza San Pietro hanno partecipato anche i cardinali Giuseppe Betori e Ernest Simoni. "La celebrazione delle esequie di Papa Francesco – ha commentato Gambelli – è stato un momento molto emozionante, di preghiera con la partecipazione di tantissimi vescovi arrivati da tutte le parti del mondo. Mi hanno colpito e voglio ricordare in particolare le parole dell'omelia del cardinale Giovanni Battista Re che ha sottolineato come la Misericordia sia stata al centro del Magistero di Papa Francesco, cuore pulsante del Vangelo. E ancora il suo essersi speso per il dialogo interreligioso con il viaggio negli Emirati Arabi Uniti e la firma del documento sulla 'Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune' o il suo viaggio in Iraq.

