Gaia De Laurentiis Strehler Mi cacciò urlando poi mi prese La tivù di Berlusconi mi costò una scomunica dal teatro

presentava così Gaia De Laurentiis a Target, successo tv di metà anni 90. Difficile scordarsela. Da allora fiction (“Sei forte, maestro”), quattro figlioli, il teatro. Parecchio teatro. Martedì 29 aprile la si incrocia al Manzoni con “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame. Data secca. Per un progetto di Lorenzo Artissunch, che l’affianca in scena. Anche se alla fine si tratta del monologo di Giulia, donna abbandonata, a un passo dal suicidio. Vorrebbe farla finita. Solo che inizia a ricevere telefonate di sconosciute disperate: il suo numero è apparso su una rivista al posto di quello di una psichiatra. Tragicomico. Gaia, com’è dunque la sua Giulia? “È una donna grintosa, buffa, fragile. Con una certa tendenza al melodrammatico, un po’ drama queen. Ilgiorno.it - Gaia De Laurentiis: “Strehler? Mi cacciò urlando, poi mi prese. La tivù di Berlusconi mi costò una scomunica dal teatro” Leggi su Ilgiorno.it MILANO – Primo piano sparato. Capello corto, biondissimo. Occhioni azzurri. Sintava cosìDea Target, successo tv di metà anni 90. Difficile scordarsela. Da allora fiction (“Sei forte, maestro”), quattro figlioli, il. Parecchio. Martedì 29 aprile la si incrocia al Manzoni con “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame. Data secca. Per un progetto di Lorenzo Artissunch, che l’affianca in scena. Anche se alla fine si tratta del monologo di Giulia, donna abbandonata, a un passo dal suicidio. Vorrebbe farla finita. Solo che inizia a ricevere telefonate di sconosciute disperate: il suo numero è apparso su una rivista al posto di quello di una psichiatra. Tragicomico., com’è dunque la sua Giulia? “È una donna grintosa, buffa, fragile. Con una certa tendenza al melodrammatico, un po’ drama queen.

