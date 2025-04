Furgone come ariete per l’assalto alla gioielleria furto choc a Mercatale di Vernio

Vernio (Prato), 26 aprile 2025 – Un furto clamoroso in una zona generalmente esente da colpi di questo tipo, anche per la scarsità di vie di fuga. Eppure è successo: un assalto in piena regola alla orologeria oreficeria Tinti di Mercatale di Vernio. La scorsa notte l’ingresso del negozio in via del Bisenzio è stato sfondato da un camioncino; è successo tutto intorno alle 4 del mattino. Il camioncino usato per sfondare l’ingresso del negozio ha poi preso fuoco e ha danneggiato anche un’auto in sosta. Sul posto è intervenuto anche un carabiniere libero dal servizio; proprio i militari di Vernio indagano sull’accaduto.Marco Curcio (capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Vernio) commenta: “Il fatto ripropone in tutta la sua gravità il tema della sicurezza nella Val di Bisenzio. Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà ai titolari della gioielleria, una famiglia che da decenni porta avanti con serietà e dedizione una delle attività storiche del nostro Comune, molto conosciuta e stimata da tutta la comunità. Lanazione.it - Furgone come ariete per l’assalto alla gioielleria, furto-choc a Mercatale di Vernio Leggi su Lanazione.it (Prato), 26 aprile 2025 – Unclamoroso in una zona generalmente esente da colpi di questo tipo, anche per la scarsità di vie di fuga. Eppure è successo: un assalto in piena regolaorologeria oreficeria Tinti didi. La scorsa notte l’ingresso del negozio in via del Bisenzio è stato sfondato da un camioncino; è successo tutto intorno alle 4 del mattino. Il camioncino usato per sfondare l’ingresso del negozio ha poi preso fuoco e ha danneggiato anche un’auto in sosta. Sul posto è intervenuto anche un carabiniere libero dal servizio; proprio i militari diindagano sull’accaduto.Marco Curcio (capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di) commenta: “Il fatto ripropone in tutta la sua gravità il tema della sicurezza nella Val di Bisenzio. Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà ai titolari della, una famiglia che da decenni porta avanti con serietà e dedizione una delle attività storiche del nostro Comune, molto conosciuta e stimata da tutta la comunità.

