strada finendo nella scarpata che costeggia la E45, poco dopo l’uscita di Umbertide. La vittima è Emma Spoladoni, di 77 anni residente nella zona di Ravenna. L’incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, è accaduto pochi minuti prima delle 8 quando l’anziana, che si trovava al volante della sua Fiat Panda di colore bianco, è uscita dalla carreggiata finendo la corsa nella scarpata laterale. Non si esclude che la conducente abbia accusato un malore che le ha fatto perdere il controllo dell’utilitaria. Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per rianimare la donna, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Lanazione.it - Fuori strada con l’auto, muore donna di 77 anni. Tragedia lungo la E45 Leggi su Lanazione.it Umbertide (Perugia), 26 aprile 2025 – Ha perso il controllo della Fiat Panda sulla quale stava viaggiando da sola, è uscita difinendo nella scarpata che costeggia la E45, poco dopo l’uscita di Umbertide. La vittima è Emma Spoladoni, di 77residente nella zona di Ravenna. L’incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, è accaduto pochi minuti prima delle 8 quando l’anziana, che si trovava al volante della sua Fiat Panda di colore bianco, è uscita dalla carreggiata finendo la corsa nella scarpata laterale. Non si esclude che la conducente abbia accusato un malore che le ha fatto perdere il controllo dell’utilitaria. Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per rianimare la, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

