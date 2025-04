Fuori strada con l’auto Momenti di paura per un trentaquattrenne

strada della sua Toyota Corolla avvenuto giovedì poco dopo le 22 lungo la provinciale 596 in territorio di Cozzo. Inizialmente i soccorsi avevano chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano, ma una volta giunto sul posto, il personale medico del 118, arrivato con il supporto di una ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, hanno accertato che l’automobilista aveva riportato ferite lievi. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. La sua auto uscita di strada è finita in un fosso terminando la sua corsa su un lato. Dai primi accertamenti, affidati ai carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco, nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli che non si sarebbero fermati. Ilgiorno.it - Fuori strada con l’auto. Momenti di paura per un trentaquattrenne Leggi su Ilgiorno.it Un uomo di 34 anni residente in Lomellina è rimasto ferito, in modo per fortuna non grave, nell’uscita didella sua Toyota Corolla avvenuto giovedì poco dopo le 22 lungo la provinciale 596 in territorio di Cozzo. Inizialmente i soccorsi avevano chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano, ma una volta giunto sul posto, il personale medico del 118, arrivato con il supporto di una ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, hanno accertato chemobilista aveva riportato ferite lievi. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. La sua auto uscita diè finita in un fosso terminando la sua corsa su un lato. Dai primi accertamenti, affidati ai carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco, nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli che non si sarebbero fermati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fuori strada con l'auto, 79enne trovata morta intrappolata nell'abitacolo dopo ore: «Forse è stato il freddo ad ucciderla» - MASERÀ DI PADOVA (PADOVA) - Tragedia nella notte tra il 16 e il 17 febbraio a Maserà di Padova in via Bellini. Una donna di 79 anni, L.V., residente a Ponte San Nicolò, è... 🔗ilgazzettino.it

Incidente a Campagna: auto sbanda e finisce fuori strada, ferito un 66enne - Incidente, questa sera, intorno alle 19, in località San Vito, a Campagna. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo fuori strada: soccorso dal Vopi il 66enne alla guida, condotto dai sanitari, in codice rosso, presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche... 🔗salernotoday.it

Fuori strada con l’auto, una giovane in ospedale - Grave incidente ieri poco dopo le 10 sulla provinciale che collega la frazione Nosadello di Pandino a Spino d’Adda. All’altezza del cimitero una 21enne di Trescore Cremasco, mentre stava andando verso Pandino ha perso il controllo della sua Fiat 500 ed è finita fuori strada. Sono stati fatti intervenire i soccorsi con auto medica e Croce Bianca di Paullo. La ragazza è stata liberata e sistemata in ambulanza per essere stabilizzata. 🔗ilgiorno.it

Fuori strada con l’auto. Momenti di paura per un trentaquattrenne; Schianto all’alba sulla 235: una 52enne vola fuori strada con l’auto; Tragedia sulla sp 183. Fuori strada con l’auto. Giovane vita spezzata nel cuore della notte; Fuori strada con l’auto a Borno, perde la vita il 34enne Manuel Magnolia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fuori strada con l’auto. Momenti di paura per un trentaquattrenne - Un uomo di 34 anni residente in Lomellina è rimasto ferito, in modo per fortuna non grave, nell’uscita di strada ... 🔗ilgiorno.it

Incidente sulla 379: un'auto si cappotta, l'altra fuori strada - Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le ore 14 sulla strada statale 379, in direzione nord, all’altezza di Specchiolla, a ... 🔗msn.com

Capaccio, cerca di attraversare il fiume: automobilista resta bloccato in acqua - Questa mattina momenti di apprensione nei pressi della foce del fiume Capodifiume, a Capaccio Paestum. Un automobilista a bordo di un fuoristrada ha tentato di attraversare il corso ... 🔗msn.com