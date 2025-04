Funerali Papa Francesco Trump omaggia il feretro Melania al suo fianco con la veletta nera a lutto – Video

Trump, e la moglie Melania hanno reso omaggio a Papa Francesco. Il presidente e la moglie sono arrivati alle 9.30 nella Basilica vaticana, entrambi vestiti di nero: la first lady indossava un tailleur nero con una veletta dello stesso colore, a lutto. Entrambi si sono soffermati in preghiera davanti alla bara prima di partecipare ai Funerali.L'articolo Funerali Papa Francesco, Trump omaggia il feretro. Melania al suo fianco con la veletta nera a lutto – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Funerali Papa Francesco, Trump omaggia il feretro. Melania al suo fianco con la veletta nera a lutto – Video Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald, e la mogliehanno reso omaggio a. Il presidente e la moglie sono arrivati alle 9.30 nella Basilica vaticana, entrambi vestiti di nero: la first lady indossava un tailleur nero con unadello stesso colore, a. Entrambi si sono soffermati in preghiera davanti alla bara prima di partecipare ai.L'articoloilal suocon laproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Funerali Papa Francesco, Trump e il 'giallo' del ritardo: cosa è successo; Funerali Papa Francesco, incontro Zelensky e Trump in Vaticano prima della messa: previsto un secondo vertice oggi; I funerali di Papa Francesco in diretta | L'omelia di Re: «Papa tra la gente e voce contro la guerra». Presenti 200.000 fedeli. Casa Bianca: incontro Trump-Zelensky «molto produttivo»; Papa Francesco, funerali in diretta: 200mila in piazza. Trump e Zelensky si incontrano a San Pietro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump e Zelensky con le rispettive mogli ai funerali di Papa Francesco. Credit: AGF - Trump e Zelensky – che non si vedevano dal 28 febbraio, giorno del loro incontro-scontro alla Casa Bianca – partecipano alla cerimonia in Vaticano insieme a una cinquantina di capi di stato e di ... 🔗tpi.it

Funerali Papa Francesco, cambia la prima fila: Trump con Melania, poco distante Zelensky - Leggi su Sky TG24 l'articolo Funerali Papa Francesco, cambia la prima fila: Trump con Melania, poco distante Zelensky ... 🔗tg24.sky.it

Funerale di Papa Francesco: stretta di mano tra Trump e Macron - Funerale di Papa Francesco: stretta di mano tra Trump e von der Leyen prima della messa, segno di pace tra Trump e Macron durante l'Eucarestia. 🔗la7.it