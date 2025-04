Funerali Papa Francesco il look della autorità Donald Trump in blu e Melania impeccabile la premier Meloni in total black Zelensky in giacca sportiva nera

Papa Francesco è morto il 21 aprile all'età di 88 anni, dopo aver guidato la Chiesa per più di un decennio. La povertà e umiltà di cui si è fatto portavoce sono state rispettate anche nei riti che lo hanno portato dal momento del decesso a quello del funerale; Bergoglio ha richiesto infatti, tra le altre cose, di accorciare messe e preghiere, usare un linguaggio e un latino più accessibile – modificando ad esempio epiteti solenni come "Sommo Pontefice della Chiesa Universale" in semplicemente "Papa" – e di mostrarsi nella Basilica di San Pietro direttamente in una semplice bara di legno e zinco, saltando l'usanza di esporre il corpo senza bara su un rialzo.

