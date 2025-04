Funerali Papa card Re ha realmente condiviso le nostre sofferenze

cardinalizio, card. Giovanni Battista Re, nella sua omelia per i Funerali di Papa Francesco a San Pietro."Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni, Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze e le speranze del nostro tempo della globalizzazione, e si è donato nel confortare e incoraggiare con un messaggio capace di raggiungere il cuore delle persone in modo diretto e immediato. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno d'oggi, ha toccato i cuori, cercando di risvegliare le energie morali e spirituali" ha aggiunto. Quotidiano.net - Funerali Papa, card. Re: ha realmente condiviso le nostre sofferenze Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - "Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a tutti, anche alle persone lontane dalla Chiesa" ha detto il Decano del Collegioinalizio,. Giovanni Battista Re, nella sua omelia per idiFrancesco a San Pietro."Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni,Francesco hale ansie, lee le speranze del nostro tempo della globalizzazione, e si è donato nel confortare e incoraggiare con un messaggio capace di raggiungere il cuore delle persone in modo diretto e immediato. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno d'oggi, ha toccato i cuori, cercando di risvegliare le energie morali e spirituali" ha aggiunto.

