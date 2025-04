Funerali Francesco Trump Milei Zelensky chi sono i grandi della Terra presenti

Francesco. Una messa esequiale in latino e con interventi in altre nove lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, arabo, portoghese, polacco, tedesco e cinese) a testimonianza dell'importanza globale dell'evento. Il funerale di Jorge Mario Bergoglio è anche il momento dell'arrivo di oltre 160 delegazioni da tutto il mondo e tra le prime file della celebrazione spiccano i grandi della Terra. A cominciare da Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti arrivato nella capitale insieme alla first lady. Poi quello ucraino Volodymyr Zelensky, al posto d'onore la delegazione del Paese natale del Pontefice, l'Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei, con la sorella Karina quale segretaria generale della Presidenza. Iltempo.it - Funerali Francesco, Trump, Milei, Zelensky: chi sono i grandi della Terra presenti Leggi su Iltempo.it Oltre 200mila fedeli attesi, una piazza San Pietro gremita e le vie vicine chiuse per consentire lo svolgimento dell'ultimo saluto a Papa. Una messa esequiale in latino e con interventi in altre nove lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, arabo, portoghese, polacco, tedesco e cinese) a testimonianza dell'importanza globale dell'evento. Il funerale di Jorge Mario Bergoglio è anche il momento dell'arrivo di oltre 160 delegazioni da tutto il mondo e tra le prime filecelebrazione spiccano i. A cominciare da Donald, il presidente degli Stati Uniti arrivato nella capitale insieme alla first lady. Poi quello ucraino Volodymyr, al posto d'onore la delegazione del Paese natale del Pontefice, l'Argentina, guidata dal presidenteRepubblica Javier, con la sorella Karina quale segretaria generalePresidenza.

