Funerali di Papa Francesco terminati tra gli applausi – Videonews dal nostro inviato

Funerali di Papa Francesco, più volte punteggiati dagli applausi della piazza. In prima fila tra le autorità il Presidente della Repubblica Mattarella, quello francese Macron, il presidente Usa Trump e il leader ucraino Zelenksy.

