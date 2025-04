Funerale Papa Francesco bufera social per selfie sorridente Soeder Steinmeier

selfie sorridente prima di andare al Funerale di Papa Francesco. Lo scatto, postato su X da Markus Soeder, leader della Csu (l'Unione cristianosociale) che lo ritrae al suo arrivo a Roma assieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, non è piaciuto. "Siamo appena atterrati a Roma: ci stiamo recando in corteo con il .L'articolo Funerale Papa Francesco, bufera social per selfie sorridente Soeder-Steinmeier proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Unprima di andare aldi. Lo scatto, postato su X da Markus, leader della Csu (l'Unione cristianoe) che lo ritrae al suo arrivo a Roma assieme al presidente tedesco Frank-Walter, non è piaciuto. "Siamo appena atterrati a Roma: ci stiamo recando in corteo con il .L'articoloperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Como-Genoa rinviata per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca, la possibile nuova data - Dopo il rinvio di Genoa-Lazio e delle altre partite in programma il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, i rossoblù subiscono un ulteriore... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Stiamo andano ai funerali del Papa, il selfie sorridente dei leader tedeschi che indigna i social; Papa Francesco, oggi i funerali. La diretta; Incontro Meloni-Trump, breve colloquio ai funerali di Papa Francesco; Bufera Jovanotti, non cancella il concerto a Roma dopo la morte del Papa: cosa succederà sabato con i funerali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Funerale Papa Francesco, bufera social per selfie sorridente Soeder-Steinmeier - (Adnkronos) - Un selfie sorridente prima di andare al funerale di papa Francesco. Lo scatto, postato su X da Markus Soeder, leader della Csu (l'Unione cristianosociale) che lo ritrae al suo arrivo a R ... 🔗msn.com

Funerali di Papa Francesco, il feretro del Santo Padre portato sul sagrato di Piazza San Pietro - (Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2025 La bara del Santo Padre Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile 2025, è stato portato in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... 🔗msn.com

Funerali papa Francesco: "La sua voce incessante per fermare le guerre" - Il 26 aprile 2025, Piazza San Pietro ha accolto l'ultimo saluto a Papa Francesco, in una cerimonia solenne e partecipata. Durante le esequie, un lieve vento ha sfogliato le pagine del Vangelo aperto ... 🔗msn.com