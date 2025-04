Ilgiorno.it - Fratelli d’Italia incalza:: "Sempione alleggerito con l’autostrada gratis"

Mozione dei consiglieri comunali didi Sesto Calende per chiedere che siail tratto delA26 tra Vergiate, Sesto Calende e Castelletto Ticino. Sesto Calende segue dunque l’esempio di Vergiate, dove la proposta è stata approvata in Consiglio comunale. Secondo i promotori, togliere il balzello potrebbe contribuire ad alleggerire il traffico quotidiano lungo l’asse del(nella foto), proprio tra Vergiate e Castelletto Ticino, interessato ogni giorno dal transito di circa 100mila veicoli. Una buona parte, se quel tratto autostradale diventasse gratuito, potrebbe essere deviata.Spiegano i consiglieri comunali di:"La tratta verrebbe trasformata in una sorta di circonvallazione rapida, che permetterebbe di migliorare i tempi di percorrenza e ridurre le emissioni inquinanti".