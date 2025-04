Fortitudo cerca la vittoria a Livorno per sperare nei playoff

Livorno, per sperare di prendersi i playoff. La Fortitudo continua a coltivare il possibile, ma molto difficile approdo diretto alla seconda fase della stagione, anche se le forche caudine dei play in si fanno purtroppo sempre più vicine. Un eventuale successo nella sfida di domani pomeriggio al Modigliani Forum contro la Libertas Livorno potrebbe infatti non bastare alla Flats Service che deve sperare nel passaggio a vuoto delle dirette concorrenti. Solo una serie concatenante di risultati, porterebbe la formazione di Attilio Caja al settimo e ultimo posto diretto per i playoff, molto più probabile che invece il cammino biancoblù cominci prossima settimana nei play in.A livello di formazione coach Caja deve fare i conti con le condizioni fisiche non ancora al top di Luca Vencato e Pietro Aradori, per altro già in campo nella sfida di mercoledì con Rimini e spera di poter recuperare a brevissimo anche Matteo Fantinelli.

