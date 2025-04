Forte esplosione al porto di Bandar Abbas in Iran distrutto un intero edificio ci sono feriti

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto. Leggi su Fanpage.it Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata unaaldi, in. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portualerimasti, unè stato

Su questo argomento da altre fonti

No ampliamento porto di Carrara: sindaco Forte dei Marmi dà il via a petizione - FORTE DEI MARMI – No ampliamento porto di Marina di Carrara: Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, provincia di Lucca, dà il via a petizione sabato 16 marzo. A Villa Bertelli, il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, dopo l’assemblea pubblica tenutasi sempre a Forte dei Marmi lo scorso 1 marzo, ha incontrato le categorie economiche e le associazioni apuo versiliesi “per concretizzare le modalità di azione nel difendere il territorio, l’ambiente e l’economia turistica rispetto al progetto di ampliamento del porto di Carrara”. 🔗corrieretoscano.it

Esplosione della petroliera Seajewel nel porto di Vado Ligure: incidente o “avvertimento” degli ucraini? - L’esplosione della petroliera Seajewel nel porto di Vado Ligure nel Savonese non è stato un incidente. Anche se non ci sono state rivendicazioni. La nave che batte bandiera di Malta è ferma da venerdì notte con uno squarcio nello scavo. E sul caso indagano la Dda, l’antiterrorismo e l’intelligence. E ieri, fa sapere La Stampa, si è svolta un’ispezione da parte di sommozzatori. La caccia agli inneschi per ora è senza riscontri. 🔗open.online

Da Forte dei Marmi a Porto Cervo, puntando su Milano: i Twiga passano da Briatore a Del Vecchio junior - Milano – I locali targati Twiga di Flavio Briatore, passano a Lmdv Hospitality, holding di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. Nuova proprietà e progetti di rilancio quindi per i Twiga di Forte dei Marmi, Londra, Doha, Baia Beniamin (Ventimiglia) e lo storico Billionaire a Porto Cervo. Ai quali si aggiunge un nuovo Twiga a Milano, che dovrebbe aprire a settembre nel palazzo di via Turati 29 (tra Porta Venezia e Brera) che un tempo ospitava locali per striptease. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti; **Iran: media, ‘forte esplosione a Bandar Abbas’**; Forte esplosione in un porto nel sud dell'Iran; Se l’esplosione del porto di Dubai riaccende la solidarietà saudita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iran, forte esplosione nel porto di Bandar Abbas - TEHERAN - Una "potente esplosione" si è verificata in Iran, nel territorio di un importante porto marittimo situato nella città di Bandar Abbas, nel Sud del Paese. Lo ha riferito l'agenzia iraniana ... 🔗repubblica.it

Forte esplosione in un porto nel sud dell'Iran - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Domenico Chiarella - Dopo il dottorato all’Università della Basilicata svolgo un breve periodo di ricerca al CNR; poi mi trasferisco in Norvegia dove lavoro nel settore energetico fino al ritorno nel mondo accademico in U ... 🔗ilfattoquotidiano.it