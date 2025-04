Forse Francesco si stufa del tanto parlare di lui

Ilgiornale.it - Forse Francesco si stufa del tanto parlare di lui Leggi su Ilgiornale.it Il trapasso del pontefice è un evento storico e rilevante per la comunità cattolica del globo, tuttavia considero morboso il modo di raccontare tale fatto, somministrando al telespettatore e anche al lettore una mole impressionante di servizi, approfondimenti, interviste nei quali non si fa altro che ripetere le stesse identiche cose

