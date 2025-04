Follia in centro storico a Firenze maxi rissa per la consegna Rider picchiato con una catena

Firenze, 26 aprile 2025 – Uno lo teneva per il collo, l'altro lo colpiva ripetutamente con una catena. Tutto per un'ordinazione sull'app di consegne di cibo a domicilio. Per una mancanza di rispetto. Di gerarchie. È accaduto giovedì pomeriggio alle 14 – di fronte a una folla attonita di passanti e turisti – nei pressi del Mc Donald's di via Cavour, in pieno centro storico e a due passi dal Duomo. Secondo le prime ricostruzioni, due Rider (fattorini), un 36enne e un 29enne del Bangladesh, si sono scagliati contro un collega, 39 anni del Pakistan. Mentre il primo lo teneva fermo da dietro stringendolo per il collo, il secondo lo ha colpito più volte con una catena. Dopo l'aggressione, la vittima è stata trasportata all'ospedale Santa Maria Nuova. Le ferite riportate si sono rivelate superficiali, anche se la paura per l'uomo è stata tanta.

