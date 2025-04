Fiume Po ostaggio dei bracconieri Polizia provinciale ridotta all’osso

ostaggio di bande organizzate provenienti dall’Est Europa, bande che non riusciamo più a fronteggiare a causa dei pesanti tagli agli organici che riguardano la Polizia provinciale", a lanciare l’allarme è Mirco Gennari, che interviene a nome delle segreterie provinciali del Sulpl (sindacato unitario lavoratori Polizia locale) di Ferrara e Rovigo. Il bracconaggio, secondo Gennari, ormai è un fenomeno fuori controllo proprio per la difficoltà a contrastarlo. "Parliamo di soggetti criminali ben consapevoli della ’magnanimità’ delle leggi di questo Paese, che si fanno pochi scrupoli a depredare le nostre risorse ittiche, devastando un patrimonio naturalistico senza eguali". I pirati dei fiumi entrano in azione la notte. Tra i mezzi, storditori elettrici e reti con le quali bloccano i canali da una sponda all’altra. Ilrestodelcarlino.it - Fiume Po ostaggio dei bracconieri: "Polizia provinciale ridotta all’osso" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Il Delta del Po èdi bande organizzate provenienti dall’Est Europa, bande che non riusciamo più a fronteggiare a causa dei pesanti tagli agli organici che riguardano la", a lanciare l’allarme è Mirco Gennari, che interviene a nome delle segreterie provinciali del Sulpl (sindacato unitario lavoratorilocale) di Ferrara e Rovigo. Il bracconaggio, secondo Gennari, ormai è un fenomeno fuori controllo proprio per la difficoltà a contrastarlo. "Parliamo di soggetti criminali ben consapevoli della ’magnanimità’ delle leggi di questo Paese, che si fanno pochi scrupoli a depredare le nostre risorse ittiche, devastando un patrimonio naturalistico senza eguali". I pirati dei fiumi entrano in azione la notte. Tra i mezzi, storditori elettrici e reti con le quali bloccano i canali da una sponda all’altra.

Cosa riportano altre fonti

Canale emiliano-romagnolo, parte oggi il pompaggio dal fiume Po. Al via la stagione irrigua anche in Romagna - Con l’avvio del pompaggio dal fiume Po all’impianto Palantone di Bondeno (Fe) ha ufficialmente inizio la stagione irrigua 2025 per il canale emiliano-romagnolo, in un’area tra le più produttive a livello internazionale sotto il profilo industriale e agricolo. Parliamo di una superficie di 336mila... 🔗riminitoday.it

Torino: corpo senza vita trovato nelle acque del fiume Po - Un cadavere è stato trovato intorno alle 11,30 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, nelle acque del fiume Po, in centro a Torino. Sono intervenuti per il recupero gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco. Indagini in corso. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Continua a leggere le... 🔗torinotoday.it

Contratto di fiume: «Fondi per 7 o 8 milioni per i dieci comuni piacentini che si affacciano sul Po» - «Sinergia e condivisione di strategie, messa a terra e conseguimento degli obiettivi delineati nel Piano d'azione 2023-2025 ma anche priorità e nuove sfide, a partire da quella di dare vita a una governance che consenta azioni concrete e comuni rispetto alle finalità da perseguire». Questi i... 🔗ilpiacenza.it

Bracconieri sul Delta del Po Sulpl a favore di un efficace sistema sanzionatorio; Bracconieri sul Delta del Po Sulpl a favore di un efficace sistema sanzionatorio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lombardia, dichiarata guerra ai bracconieri del fiume Po - Milano, 29 giugno 2018 - La Lombardia dichiara guerra ai bracconieri ittici nel bacino del Po. E lo fa firmando il protocollo d'intesa, a Isola Serafini nel Piacentino, insieme a Emilia ... 🔗ilgiorno.it

Fiume Po in piena, superata la terza soglia di allerta nel Cremonese e nel Reggiano: è in corso l'evacuazione - Pasqua di emergenza in Lombardia ed Emilia-Romagna: il fiume Po ha superato la terza soglia di criticità tra Cremona, Casalmaggiore e Boretto. Le autorità hanno avviato evacuazioni in alcune zone a ... 🔗virgilio.it

Torino, pullman finisce nel fiume Po in centro città: morto l'autista - (Adnkronos) - Un pullman privato è caduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, nel fiume Po all'altezza di piazza Vittorio sul ponte Vittorio Emanuele I. A bordo del mezzo si trovava solo ... 🔗msn.com