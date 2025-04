Fischia il vento e infuria la bufera La storia non può essere cambiata

Fischia il vento“ e infuria. la polemica dopo l’esibizione del coro Città della Spezia curato dall’associazione Endecalineo nel corso della celebrazione sulla ricorrenza del 25 Aprile promossa dalla sezione Anpi in piazza Brin. La canzone partigiana proposta dal coro diretto da Antonella Romano è stata proposta in una versione riveduta: i “fascisti“ sono diventati “nemici“ la “rossa primavera“ si è trasformata in una stagione genericamente “bella“ e la “rossa mia bandiera“ ha optato per una versione del vessillo “italica“. Lanazione.it - Fischia il vento e infuria la bufera: "La storia non può essere cambiata" Leggi su Lanazione.it Le canzoni stonate spesso sono accompagnate da parole inventate o comunque improvvisate. Decisamente più difficile trovare un coro ufficiale cantare una versione diversa di un inno storico. A qualcuno è sembrato di ascoltare qualcosa di strano, altri hanno pensato di aver compreso male. Ma a una più attenta disamina è emerso un testo diverso dall’originale. “il“ e. la polemica dopo l’esibizione del coro Città della Spezia curato dall’associazione Endecalineo nel corso della celebrazione sulla ricorrenza del 25 Aprile promossa dalla sezione Anpi in piazza Brin. La canzone partigiana proposta dal coro diretto da Antonella Romano è stata proposta in una versione riveduta: i “fascisti“ sono diventati “nemici“ la “rossa primavera“ si è trasformata in una stagione genericamente “bella“ e la “rossa mia bandiera“ ha optato per una versione del vessillo “italica“.

