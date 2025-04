Fi Pi Li fra traffico e burocrazia Ora si punta al doppio svincolo

doppio dello svincolo dell’A1, il tratto di Scandicci della Fi-Pi-Li, carreggiata direzione Firenze, resterà sempre un imbuto. L’arrivo della corsia di emergenza in direzione mare porta imprenditori e residenti a chiedere con maggior forza al Governo di sbloccare l’importante infrastruttura che permetterà di dimezzare il traffico in entrata sull’autostrada e, si spera, ridurre le code che nell’ora di punta partono da Ginestra Fiorentina per finire appunto all’altezza di Sollicciano. Di questo passo anche la previsione 2028 rischia di essere davvero ottimistica (se può essere definito ottimistico aspettare altri tre anni in queste condizioni per un’opera annunciata nel 2019).Il completamento dell’intervento permetterà agli autotrasportatori di accedere all’A1 direttamente dalla viabilità ordinaria, eliminando le attese che, tradotte in linguaggio economico significano tagli alla competitività e costi vivi a carico delle imprese di zona. Lanazione.it - Fi-Pi-Li fra traffico e burocrazia. Ora si punta al doppio svincolo Leggi su Lanazione.it Senza il raddellodell’A1, il tratto di Scandicci della Fi-Pi-Li, carreggiata direzione Firenze, resterà sempre un imbuto. L’arrivo della corsia di emergenza in direzione mare porta imprenditori e residenti a chiedere con maggior forza al Governo di sbloccare l’importante infrastruttura che permetterà di dimezzare ilin entrata sull’autostrada e, si spera, ridurre le code che nell’ora dipartono da Ginestra Fiorentina per finire appunto all’altezza di Sollicciano. Di questo passo anche la previsione 2028 rischia di essere davvero ottimistica (se può essere definito ottimistico aspettare altri tre anni in queste condizioni per un’opera annunciata nel 2019).Il completamento dell’intervento permetterà agli autotrasportatori di accedere all’A1 direttamente dalla viabilità ordinaria, eliminando le attese che, tradotte in linguaggio economico significano tagli alla competitività e costi vivi a carico delle imprese di zona.

