Festa al Birrificio del Golfo con Radio Zero e Giangaben

Birrificio del Golfo compie due decenni e i festeggiamenti per l’occasione si terranno oggi, a partire dalle 18, ovviamente nella sede, al numero 15 di via delle Fornaci."Sono passati vent’anni da quando abbiamo dato il via a questa avventura e cominciato a produrre la nostra prima birra. Non sapevamo dove ci avrebbe portato, ma sapevamo bene con chi volevamo brindare: con voi".Quello di stasera è l’appuntamento ideale per festeggiare il compleanno del Birrificio, ma anche la nuova tappa del One Shot Beer Festival - Palio Edition, organizzato in collaborazione con il Comitato delle Borgate nell’anno del centesimo anniversario del Palio del Golfo, che prevede la presentazione della birra dedicata alla Borgata di Lerici e alle sue acque battute dai remi. Lanazione.it - Festa al Birrificio del Golfo con Radio Zero e Giangaben Leggi su Lanazione.it "Vent’anni di birra, amicizie, musica e voi. Brindiamo a ciò che è stato. E a tutto quello che verrà". Ildelcompie due decenni e i festeggiamenti per l’occasione si terranno oggi, a partire dalle 18, ovviamente nella sede, al numero 15 di via delle Fornaci."Sono passati vent’anni da quando abbiamo dato il via a questa avventura e cominciato a produrre la nostra prima birra. Non sapevamo dove ci avrebbe portato, ma sapevamo bene con chi volevamo brindare: con voi".Quello di stasera è l’appuntamento ideale per festeggiare il compleanno del, ma anche la nuova tappa del One Shot Beer Festival - Palio Edition, organizzato in collaborazione con il Comitato delle Borgate nell’anno del centesimo anniversario del Palio del, che prevede la presentazione della birra dedicata alla Borgata di Lerici e alle sue acque battute dai remi.

Mostra di Spaletra al Birrificio del Golfo - Non solo musica al Birrificio del Golfo dove oggi inaugura la mostra ‘Tabulè #Tabbouleh’ di Daniela Spaletra. Un progetto, a cura di Maila Buglioni, che unisce fotografie, tecnica mista e ricordi legati alla cucina tradizionale siriana. Il lavoro esplora il legame tra passato e presente, attraverso immagini che raccontano una storia di memoria, luoghi e tradizioni. La mostra prende spunto dal piatto simbolo della Siria, il tabulè, e lo collega al nostro territorio, creando un dialogo tra paesaggi di ieri e di oggi. 🔗lanazione.it

Snodo Torino: grande festa per l’inaugurazione di Mammà Isola Di Capri che porta l’atmosfera del Golfo di Napoli nel capoluogo piemontese - Una serata di festa ha trasformato SNODO delle OGR Torino in un angolo del Golfo di Napoli, celebrando il ristorante Mammà Isola di Capri e la sua capacità di portare l’atmosfera magica dell’isola nel cuore di Torino. Oltre 600 gli ospiti che hanno partecipato a un evento dove i colori e i suoni di Capri hanno fatto da protagonisti. Mammà Isola di Capri ha inoltre celebratola sua nuova veste dalle tinte blu che ricordano il mare, ispirate ai colori dell’isola, grazie al lavoro dello Studio Fragomeli & Partners. 🔗nuovasocieta.it

