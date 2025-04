Ferrara spara con la fiocina a coppia di coniugi e tenta di suicidarsi arrestato

coppia di coniugi, colpendoli al ventre e al collo, prima di tentare il suicidio. E' successo intorno alle 16.30 di ieri in via Copparo, a Ferrara. La donna è stata medicata sul posto dal personale del 118, il marito, invece, è stato elitrasportato all'ospedale.

