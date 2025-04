Fan di Shaila e Lorenzo disperati per la rottura surreale chiamata a una cartomante ‘Aiutateci’

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra davvero giunta al capolinea, almeno per ora. Dopo la loro partecipazione al Grande Fratello, molti fan speravano in un riavvicinamento, ma l'ex velina ha scelto la linea della fermezza: nessun ritorno di fiamma. L'ex velina sembra irremovibile: su X scoppia il dramma tra lacrime e riti magiciSui social, infatti, è scoppiato un vero e proprio dramma collettivo. Alcuni fan della coppia, evidentemente molto coinvolti emotivamente, hanno organizzato una room su X per affrontare insieme la rottura. Ma la situazione è rapidamente degenerata: tra pianti e disperazione, due fratelli – entrambi supporter della coppia Shaila-Lollo – hanno coinvolto una cartomante, sperando in una soluzione spirituale. A rivelarlo è il sito di intrattenimento Biccy, che ha riportato anche il surreale epilogo di questa vicenda sentimentale.

Su questo argomento da altre fonti

