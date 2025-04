Evento per la ricerca La grande festa dei Lions tra moda e solidarietà

moda, solidarietà e territorio uniti per la ricerca. Oltre un centinaio di persone hanno partecipato la seconda domenica di aprile al Lions Day 2025 ospitato nell'occasione all'interno degli eleganti spazi dell'Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro, diventato ormai punto di riferimento sul territorio non solo per l'ospitalità, ma anche per l'impegno sociale e culturale. L'Evento, riuscitissimo, è stato promosso dal Lions Club di Castel San Pietro Terme, che ha voluto unire la comunità in un pomeriggio all'insegna della solidarietà, della moda e della sensibilizzazione, proponendo come Evento centrale della giornata una sfilata benefica dal titolo "Fashion&Wine".Sotto la conduzione di Giulia Ragni, in passerella si sono alternati modelli e modelle che hanno sfilato con abiti e accessori forniti da esercizi locali, altro plus di un'iniziativa che aveva come obiettivo anche e soprattutto quello di chiamare a raccolta l'intero territorio.

