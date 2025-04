Eventi a Terni Costruire una cultura ed educare la comunità ad acquistare i biglietti in anticipo Incertezze sul Baravai

Eventi programmati e successivamente annullati. Il PalaTerni continua a far discutere soprattutto perché, nonostante le speranze riposte sulla struttura avveniristica, non riesce a carburare in modo definitivo. “Eppure la location in sé non costituisce una criticità anzi – spiega alla nostra. Ternitoday.it - Eventi a Terni: “Costruire una cultura ed educare la comunità ad acquistare i biglietti in anticipo”. Incertezze sul Baravai Leggi su Ternitoday.it Treprogrammati e successivamente annullati. Il Palacontinua a far discutere soprattutto perché, nonostante le speranze riposte sulla struttura avveniristica, non riesce a carburare in modo definitivo. “Eppure la location in sé non costituisce una criticità anzi – spiega alla nostra.

