Europa salvezza e variabile Fiorentina cosa può accadere fino a fine campionato

Cinque giornate alla fine e tutto è ancora possibile: ecco cosa succede con la finale di Coppa Italia, la corsa della Fiorentina, le qualificazioni europee e i criteri in zona retrocessione

In alcuni momenti della stagione guardare la classifica è come leggere un giallo a metà: sai che succederà qualcosa, ma non capisci ancora bene cosa. Soprattutto se sei tra chi sogna un biglietto per l'Europa o tra quelli che sperano, con le dita incrociate, di non doverlo usare per la Serie B.

A cinque giornate dalla fine, la Serie A si è trasformata in una partita a scacchi tra blocchi di squadre che si studiano, si temono, si superano e poi si ritrovano. E in mezzo ci sono le coppe. Quelle già vinte, quelle da giocare, quelle che – per il solito incastro tutto italiano – rischiano di complicare ancora di più le cose.

