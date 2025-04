Esposti all’amianto perché molti di loro non accedono all’assistenza sanitaria gratuita

Esposti all’amianto, messo al bando nel 1992 con la Legge 257. Al netto delle questioni anagrafiche o di eventuali trasferimenti altrove, a fronte di quella platea, che non era probabilmente esaustiva di tutti coloro che avevano avuto a che fare con l’amianto (il dato è solo della Cgil di Brescia) appare oggi quanto meno sottostimato il numero degli attuali iscritti al Registro di Ats Brescia degli ex Esposti: 271 nel 2024, in fortissima crescita rispetto ai 5 del 2012-2015, ed ai 4 del 2022, grazie allo sportello avviato dalla Cgil Brescia.Gli ex-Esposti sono lavoratori, anche se non più attivi nel settore o in altri lavori che prevedono l’esposizione all’amianto, possono beneficiare di un programma di assistenza sanitaria gratuito, come la sorveglianza sanitaria. Ilgiorno.it - Esposti all’amianto: perché molti di loro non accedono all’assistenza sanitaria gratuita Leggi su Ilgiorno.it Brescia, 26 aprile 2025 – Erano stati circa 4mila i lavoratori nel Bresciano che, trent’anni fa, avevano chiesto l’accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori, messo al bando nel 1992 con la Legge 257. Al netto delle questioni anagrafiche o di eventuali trasferimenti altrove, a fronte di quella platea, che non era probabilmente esaustiva di tutti coche avevano avuto a che fare con l’amianto (il dato è solo della Cgil di Brescia) appare oggi quanto meno sottostimato il numero degli attuali iscritti al Registro di Ats Brescia degli ex: 271 nel 2024, in fortissima crescita rispetto ai 5 del 2012-2015, ed ai 4 del 2022, grazie allo sportello avviato dalla Cgil Brescia.Gli ex-sono lavoratori, anche se non più attivi nel settore o in altri lavori che prevedono l’esposizione, possono beneficiare di un programma di assistenzagratuito, come la sorveglianza

Su altri siti se ne discute

Operazione del Roan di Rimini, scoperti 2.800 chili di amianto in stato di abbandono. Dieci denunciati - I finanzieri della Stazione navale della Guardia di finanza di Rimini hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di un’ingente quantità di rifiuti pericolosi, tra cui manufatti e lastre in eternit contenenti amianto, abbandonati su terreni agricoli situati in prossimità di... 🔗riminitoday.it

La fiction “maledetta” ispirata al “paradiso”: tre attori morti in un mese. Con molti misteri sulle cause dei decessi - Con la notizia della morte di Valentina Tomada, che interpretava Palma Rizzi nella fiction ‘Il Paradiso delle Signore‘, si allunga in maniera inquietante la scia di lutti che hanno colpito in poco più di un mese attori del cast della celebre soap del pomeriggio di Rai1, lasciando sgomenti colleghi, addetti ai lavori e fan. Prima Pietro Genuardi, interprete di Armando Ferraris, morto all’età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. 🔗secoloditalia.it

Io, rimosso dalla Fondazione Ginori da un ministro dimezzato. Dietro questa storia, molti profili inquietanti - Capita talvolta di saggiare sulla propria pelle la validità delle proprie analisi. È ciò che mi è successo nella vicenda della presidenza della Fondazione Ginori: pur dicendo, da un pezzo, che questo governo è fascista nelle idee e nei metodi, quando l’ho verificato sperimentalmente su di me, la prima reazione è stata lo stupore. Come è possibile che siamo arrivati a questo punto? I fatti, in breve. 🔗ilfattoquotidiano.it

Esposti all’amianto: perché molti di loro non accedono all’assistenza sanitaria gratuita; Il supporto del Patronato Acli per i risarcimenti in casi di patologie da esposizione all’amianto; Esposizione all’amianto dei lavoratori e riconoscimento del nesso causale; Processo Eternit bis, la perizia: Ogni esposizione all'amianto accelera la malattia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Esposti all’amianto: perché molti di loro non accedono all’assistenza sanitaria gratuita - Al registro dell’Ats Brescia sono iscritti – cifre del 2024 – 271 lavoratori, una cifra sottostimata rispetto a quelli che possono essere i numeri reali ... 🔗ilgiorno.it

Sentenza post mortem per esposti all’amianto - Per molti, soprattutto nel settore marinaro, la vicinanza con l’amianto è stata una sorta di tabù. Non se ne poteva ... provocate dall’esposizione all’amianto. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it