Esplosione e morti al deposito Eni Il Comune chiederà i danni morali

deposito Eni di Calenzano è stata la preoccupazione per l’ulteriore episodio di contaminazione emerso dopo quello del 9 dicembre, all’ordine del giorno della riunione è stato anche il tema dei risarcimenti. Al proposito il sindaco Giuseppe Carovani ha comunicato l’avvenuta nomina di un legale che dovrebbe tutelare il Comune nella costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario atteso dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Prato. Processo nel quale l’amministrazione calenzanese chiederà il risarcimento dei danni materiali ma anche di quelli morali e di immagine dovuti alla sovraesposizione mediatica del territorio calenzanese per un episodio certamente drammatico.Se per i danni subiti dal Palazzetto dello sport, dalla piscina comunale e dallo stadio Paolo Magnolfi sono già in corso le perizie di stima con un accordo di massima già in essere con Eni sulla quantificazione dei costi e sui lavori da eseguire, per i danni morali e di immagine trovare una quadra non sarà così semplice. Lanazione.it - Esplosione e morti al deposito Eni. Il Comune chiederà i danni morali Leggi su Lanazione.it Se il nodo principale della terza seduta della commissione consiliare speciale sul disastro alEni di Calenzano è stata la preoccupazione per l’ulteriore episodio di contaminazione emerso dopo quello del 9 dicembre, all’ordine del giorno della riunione è stato anche il tema dei risarcimenti. Al proposito il sindaco Giuseppe Carovani ha comunicato l’avvenuta nomina di un legale che dovrebbe tutelare ilnella costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario atteso dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Prato. Processo nel quale l’amministrazione calenzaneseil risarcimento deimateriali ma anche di quellie di immagine dovuti alla sovraesposizione mediatica del territorio calenzanese per un episodio certamente drammatico.Se per isubiti dal Palazzetto dello sport, dalla piscina comunale e dallo stadio Paolo Magnolfi sono già in corso le perizie di stima con un accordo di massima già in essere con Eni sulla quantificazione dei costi e sui lavori da eseguire, per ie di immagine trovare una quadra non sarà così semplice.

