Esiste la guerra giusta nella chiesa

guerra giusta Esiste, Esiste anche per la chiesa. E nel catechismo della chiesa cattolica (paragrafo 2.309 del documento dottrinale pubblicato nel 1992 sotto Giovanni Paolo II), il concetto viene esposto ancora con più chiarezza, e si specifica che per essere giusta una guerra deve essere un atto di “autodifesa”, in cui l’intervento deve avvenire solo dopo il fallimento di altri mezzi per fermare un danno “duraturo, grave e certo” e che l’intervento deve avere “serie possibilità di successo” e non portare a “mali o disordini più gravi del male che si propone di eliminare”. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Il passaggio da un pontificato all'altro offre infiniti spunti di riflessione. Ilfoglio.it - Esiste la guerra giusta nella chiesa? Leggi su Ilfoglio.it Nella dottrina di Sant'Agostino, lagiustaanche per la. E nel catechismo dellacattolica (paragrafo 2.309 del documento dottrinale pubblicato nel 1992 sotto Giovanni Paolo II), il concetto viene esposto ancora con più chiarezza, e si specifica che per essere giusta unadeve essere un atto di “autodifesa”, in cui l’intervento deve avvenire solo dopo il fallimento di altri mezzi per fermare un danno “duraturo, grave e certo” e che l’intervento deve avere “serie possibilità di successo” e non portare a “mali o disordini più gravi del male che si propone di eliminare”. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Il passaggio da un pontificato all'altro offre infiniti spunti di riflessione.

