Enrico Bartolini lo chef più stellato di tutti ‘Coerenza nel piatto’

chef di alto livello ambisce. Basta questo indizio per arrivare a un nome, quello dello chef Enrico Bartolini. Partito da Castelmartini, diplomato all’Alberghiero di Montecatini, ha “toccato il cielo” prestissimo, dimostrando una capacità, una tenacia e un’abilità dietro ai fornelli non comuni, insieme a uno spiccato spirito imprenditoriale.Gli inizi a Londra e a Parigi, poi sotto l’ala dello chef Massimiliano Alajmo lo portano dritto al titolo di “Giovane dell’anno” (2008) secondo la Guida de L’Espresso e del Gambero Rosso, per arrivare solo un anno dopo alla sua prima stella Michelin. Lanazione.it - Enrico Bartolini, lo chef più stellato di tutti. ‘Coerenza nel piatto’ Leggi su Lanazione.it Pistoia, 26 aprile 2025 – Le stelle collezionate sono in tutto quattordici. Un affollamento tale che, si trattasse di una veduta dal telescopio, la si potrebbe chiamare “galassia”. E invece quel conteggio fa riferimento alle attribuzioni Michelin, ovvero uno (il) dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo della ristorazione, quello al quale ognidi alto livello ambisce. Basta questo indizio per arrivare a un nome, quello dello. Partito da Castelmartini, diplomato all’Alberghiero di Montecatini, ha “toccato il cielo” prestissimo, dimostrando una capacità, una tenacia e un’abilità dietro ai fornelli non comuni, insieme a uno spiccato spirito imprenditoriale.Gli inizi a Londra e a Parigi, poi sotto l’ala delloMassimiliano Alajmo lo portano dritto al titolo di “Giovane dell’anno” (2008) secondo la Guida de L’Espresso e del Gambero Rosso, per arrivare solo un anno dopo alla sua prima stella Michelin.

“Il cuoco è a rischio burnout come tutti i mestieri”. Intervista a Enrico Bartolini che anticipa il suo arrivo a Roma - Attualmente segue più di 20 ristoranti, nei quali lavorano circa 700 dipendenti (tenendo conto anche dei ristoranti all'estero e le varie collaborazioni), è lo chef più stellato d'Italia, è Enrico Bartolini. Lo abbiamo intervistato su alcuni argomenti molto in voga di questi tempi, quali la crisi del fine dining, il burnout, la difficoltà di reperire personale. Non ama rilasciare interviste, evita come la peste le polemiche e si è lasciato sfuggire il nuovo progetto a Roma. 🔗gamberorosso.it

