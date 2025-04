Emery eccitato da Wembley Trip

Emery è entusiasta della possibilità di "annusare" l'atmosfera unica di Wembley quando conduce Aston Villa nella semifinale della FA Cup contro il Crystal Palace domani.Villa non ha vinto la Coppa d'Inghilterra dal 1957, ma può fare un passo significativo per porre fine a quella siccità vedendo fuori Palace e organizzando uno scontro finale con il Manchester City o la foresta di Nottingham.Una vittoria di Coppa rappresenterebbe un altro significativo passo avanti per Villa, che è anche tornato a giocare in Champions League sotto Emery.Domani UNAI sui nostri avversari: "Sono una squadra che gioca a calcio fantastico e rispetto questo allenatore perché è un allenatore vincente.

