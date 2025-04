Elmas torna al Maradona tra emozione e battaglia

Elmas torna al Maradona: tra emozione e battaglia">Sarà una serata speciale quella di domani per Eljif Elmas, che tornerà al Maradona da avversario per la prima volta dopo cinque stagioni intense e vincenti con la maglia del Napoli. Come racconta Il Mattino, il macedone, oggi in prestito al Torino, ha vissuto anni indimenticabili alle pendici del Vesuvio, coronati dalla conquista della Coppa Italia con Gattuso e, soprattutto, dal terzo storico scudetto sotto la guida di Spalletti.In questi primi mesi in granata, Elmas ha saputo ritagliarsi spazio e fiducia, mettendo a segno 4 gol e confermando la sua capacità di incidere, anche se negli ultimi tempi ha perso un po’ della brillantezza iniziale. Domani, contro il Napoli, l’attaccante macedone proverà a lasciare ancora il segno, pur consapevole dell’emozione che proverà nel ritrovare il suo ex stadio. Napolipiu.com - Elmas torna al Maradona: tra emozione e battaglia Leggi su Napolipiu.com al: tra">Sarà una serata speciale quella di domani per Eljif, che tornerà alda avversario per la prima volta dopo cinque stagioni intense e vincenti con la maglia del Napoli. Come racconta Il Mattino, il macedone, oggi in prestito al Torino, ha vissuto anni indimenticabili alle pendici del Vesuvio, coronati dalla conquista della Coppa Italia con Gattuso e, soprattutto, dal terzo storico scudetto sotto la guida di Spalletti.In questi primi mesi in granata,ha saputo ritagliarsi spazio e fiducia, mettendo a segno 4 gol e confermando la sua capacità di incidere, anche se negli ultimi tempi ha perso un po’ della brillantezza iniziale. Domani, contro il Napoli, l’attaccante macedone proverà a lasciare ancora il segno, pur consapevole dell’che proverà nel ritrovare il suo ex stadio.

Cosa riportano altre fonti

Diego Maradona torna in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team - EA SPORTS FC ha annunciato il ritorno di Diego Maradona in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team come Icona e Grassroot Great. A partire da domani, i giocatori potranno aggiungere alla propria squadra una delle leggende più amate del calcio mondiale. Per i giocatori di EA SPORTS FC Mobile, Maradona sarà disponibile in-game dal 20 febbraio. Dalla Bombonera allo stadio di Napoli, ora intitolato a lui, Maradona ha lasciato un segno indelebile nel calcio con gol straordinari, trofei e un talento ineguagliabile. 🔗nerdpool.it

I grandi concerti del 2025, Vasco Rossi torna al Maradona di Napoli - Tanti i concerti in programma nel 2025, a partire da Vasco Rossi che torna con due date allo Stadio Maradona di Napoli e Geolier che si esibirà all’Ippodromo di Agnano. Un 2025 pieno di grandi eventi per tutti gli amanti della musica live. Già tanti i concerti annuncia. Vasco Rossi è pronto a tornare allo […] 🔗2anews.it

Lavezzi torna a Napoli insieme a Careca e Alemao: oggi al Maradona l’omaggio (CorSport) - Lavezzi ritorna a Napoli, al Maradona che una volta, quando giocava lui, era il San Paolo. Il Corriere dello Sport lo definisce il giocatore più iconico dell’era De Laurentiis. Insieme a lui anche Careca e Alemao, riceveranno da Edoardo De Laurentiis una maglia celebrativa. Festa al Maradona prima del Milan con il ritorno di Lavezzi, Careca e Alemao Scrive il Corriere dello Sport: Careca, Alemao, Lavezzi ai piedi di Maradona. 🔗ilnapolista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Torino, intervista all'ex Elmas: «Questa è casa mia»; Mi picchi anche qui? Brambati racconta un aneddoto su Maradona; Napoli, Elmas: Bello vedere lo stadio di Maradona pieno. Onore essere stato capitano. Fiorentina? Vogliamo i tre punti. Ndombele è un grande calciatore; Napoli – Parma 2-0 Risultato finale Serie A 2020/2021. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Batticuore Elmas: «Questa è casa mia» - Sarà la prima volta che torna al Maradona da avversario. La prima volta dopo cinque anni pieni, intensi ed anche vincenti vissuti alle pendici del Vesuvio dove ha alzato una coppa Italia ... 🔗ilmattino.it

Elmas torna in Italia: "È fatta con il Torino: i dettagli dell'accordo" - Qualcuno voleva il suo ritorno al Napoli e c'erano state anche delle voci ma, alla fine, Eljif Elmas torna in Italia ma non vestirà nuovamente la maglia azzurra: andrà al Torino. Di conseguenza ... 🔗msn.com

Elmas: “Napoli? Non c’era una sola cosa brutta, tornare al Maradona sarà bellissimo” - Contro il Torino, poi, il Napoli troverà un ex che a Napoli ha giocato per cinque anni, e che non vede l’ora di tornare allo stadio Diego Armando Maradona. (Spazio Napoli – News Napoli Calcio ... 🔗informazione.it