Elena D’Amario a ‘Verissimo’ l’amore e il nuovo ruolo ad Amici

Gli esordiNata a Pescara il 17 giugno 1990, Elena D'Amario ha iniziato a studiare danza da bambina. Il suo esordio televisivo risale al 2008 quando ha partecipato al programma 'Il ballo delle debuttanti' risultando la vincitrice assoluta dello show. Nell'anno successivo è stata, invece, una delle allieve di 'Amici di Maria De Filippi' e si è classificata seconda nella categoria danza (dietro a Stefano De Martino).La carrieraProprio grazie ad 'Amici' è riuscita ad ottenere un contratto di apprendistato presso la 'Parsons Dance Company' di New York e dal 2011 al 2019 è stata parte del corpo di ballo della compagnia ma ha anche interpretato diversi ruoli da solista nel corso di tour mondiali.

